Dalla pelle al cuore | all’A1Expò in scena “Caserta Tattoo Convention”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) San Marco Evangelista. “al” è il titolo di una straordinaria canzone di Antonello Venditti, ma in questo caso sarebbe più appropriato invertire i fattori e come spesso accade dalalla, attraverso l’inchiostro e soprattutto l’estro degli artisti che nasce l’idea del tatuaggio. Questo fine settimana, presso il Polo Fieristico A1Expò si terrà l’ottava edizione del “”, un evento dedicato agli amanti del tatuaggio. Presenti oltre 500 artisti, tra questi una straordinaria presenza extracomunitaria con artisti di provenienza americana, giapponese e tanti tatuatori da ogni parte d’Europa. “Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di iniziare questa VIII edizione. – afferma Federico Pilerci, organizzatore e ...