Dalla logistica alle cure familiari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Consorzio Desio Brianza propone corsi gratuiti per assistente familiare e addetto alladi magazzino, finanziati dal programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), in partenza dal mese di maggio. Si tratta di una misura nata per rilanciare l’occupazione in Italia e combattere la disoccupazione con la finalità di ridisegnare i servizi per il lavoro per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone, offrendo percorsi personalizzati di ingresso o reingresso al lavoro e innalzando le competenze attraverso percorsi di riqualificazione o aggiornamento professionale. Per entrambi i corsi è già possibile fare la pre-iscrizione. L’assistente familiare svolge attività di cura ed accudimento di persone con diversi livelli di autosufficienza psico-fisica (anziani, malati, disabili), anche a sostegno dei, contribuendo al mantenimento ...