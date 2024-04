Da venerdì scatta il Giro d’Abruzzo juniores La carica dei lombardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sono giorni da incornciare per i ciclistidella categoria. Dalla vicina Svizzera, il comasco Nicholas Travella (Pool Cantù GB Junior) ha conquisato il Gran Prix L’Echappéè lasciandosi alle spalle ben quattro compagni di squadra: Bronakowski, Galbusera, Sanfilippo e Doghetti. Il bresciano Andrea Donati (Ciclistica Trevgliese) è andato a segno a San Giovanni in Marignano, nel Riminese, dove ha superato il ceko Jan Podaril. In campo femminile, la junior varesina Giulia Erja Bianchi (Biesse Carrera) è sfrecciata a Bovolone (Vr) davanti alla compagna di colori Virginia Iaccarino. Da, e fino a domenica, Bustese Olonia, Ciclistica Trevigliese, Pool Cantù-GB Junior, SC Cene e il Team F.lli Giorgi saranno al via del. Danilo Viganò