Da Sean Penn a Barbra Streisand | star in campo per l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Stiamo abbandonando gli ucraini, che combattono per la loro esistenza, sui territori, occupati dai russi che li torturano e rapiscono i loro bambini". E' quanto si legge nell'appello firmato, tra gli altri, da, Mark Hamill, pubblicato oggi da Cnn, in cui si chiede al Congresso americano di approvare subito gli aiuti militari per l'Ucraina. Gli Stati Uniti "non dovrebbero abbandonare i propri alleati – continua l'articolo che è firmato anche dall'attrice Kate McKinnon, dal regista J.J. Abrams e lo scrittore Jonathan Safran Foer – l'Ucraina è una scelta facile per noi, è una democrazia e noi affermiamo che è una democrazia. I suoi soldati stanno facendo per noi quello che non facciamo per noi stessi". "L'Ucraina sta combattendo per se stessa e ...