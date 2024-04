Da Geico a Koiné Scatta la ricerca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nuove opportunità di lavoro sul territorio. Venerdì 12 aprile a Cinisello Balsamo si tiene il Job day, una giornata con colloqui di selezione, workshop dedicati all’orientamento e ai servizi offerti dal centro per l’impiego Nord Milano e incontri con le imprese, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio. L’evento, dalle 10 a Villa Di Breme Gualdoni Forno, è stato organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con Città metropolitana di Milano, il Comune di Cinisello Balsamo e la Regione Lombardia. Dalle 10 alle 17 sarà possibile candidarsi alle offerte di lavoro e incontrare per un colloquio di preselezione i recruiter di Afol Metropolitana, delle agenzie per il lavoro e, nell’area dedicata alle aziende, di Arcaplanet,Cooperativa sociale, Malvestiti e Muchmore Intrattenimenti. Lunedì 15 aprile in mattinata, ...