Da cento anni | il gruppo BOER è a servizio dell' ambiente e delle costruzioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) - La storica azienda di Cordenons (PN) è leader nella costruzione di impianti per la depurazionee acque reflue e nella realizzazione di manufatti in calcestruzzo personalizzati. Cordenons (PN) 10/04/2024Perseveranza, determinazione, competenza: sono queste le parole giuste per descrivereGroup, azienda specializzata nella realizzazione di manufatti in cemento e di sistemi di depurazione. Una realtà presente sul mercato da quasi, un'impresa che, grazie alla combinazione di tradizione e innovazione, dal 1928 sopravvive crisi economiche, mutamenti sociali e ricambi generazionali. Il, attualmente attivo con più settori operativi, si distingue per la sua ampia portata e specializzazione. La prima divisione si dedica alla produzione di manufatti ...