Da cento anni | il gruppo BOER è a servizio dell’ambiente e delle costruzioni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La storica azienda di Cordenons (PN) è leader nella costruzione di impianti per la depurazioneacque reflue e nella realizzazione di manufatti in calcestruzzo personalizzati. Cordenons (PN) 10/04/2024Perseveranza, determinazione, competenza: sono queste le parole giuste per descrivereGroup, azienda specializzata nella realizzazione di manufatti in cemento e di sistemi di depurazione. Una realtà