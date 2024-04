Crossisti in collina Quindici sanzioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Non solo moto da strada che sfrecciano in piega tagliando le curve cieche dei tornanti ma anche quelle da cross, che per raggiungere percorsi sterrati, anche vietati, transitano pure sulle strade. Un duplice problema, che sempre si ripropone con la bella stagione sulle colline dell’Oltrepò, più volte oggetto di segnalazioni che lo hanno portato di recente anche all’ordine del giorno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Lo scorso fine settimana i carabinieri della Stazione di Varzi della Compagnia di Voghera hanno predisposto un servizio mirato, controllando 55 mezzi, identificando 63 persone e multando 15 centauri. Tra i multati anche un motociclista al quale è stata ritirata la patente per sorpasso in curva. Le altre 14hanno punito proprio i. S.Z.