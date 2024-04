Cranio Creations | le uscite del mese di maggio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024)– Questa volta ci muoviamo con largo anticipo per presentarvi le prossimedella grande. Ecco i titoli previsti per ildi2024, in prossimità di Play!– Nucleum Quando Elsa von Frühlingfeld usò l’Uranio, scoperto di recente, per scaldare l’acqua in un barattolo e produrre vapore per alimentare un motore in un processo che lei definì “atomizzazione”, ebbe inizio una nuova era di Energia.Grazie al suo dispositivo, il Nucleum, la Sassonia divenne il centro della scienza e dell’ingegneria europea. Una generazione dopo, inventori, ingegneri e industriali accorrono alla corte sassone, contendendosi la leadership di questa nuova rivoluzione industriale: sarete in grado di esserne i ...