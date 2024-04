“Costretta al ritiro” Amici 23 | brutto infortunio per l’allieva | lascia la scuola in lacrime

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’annuncio è arrivato tra ledurante il day time di oggi,è stataa ritirarsi da23 per unal ginocchio. A cercare di salvare la situazione ha provato Raimondo Todaro, l’insegnante ha proposti aluna soluzione. Ma prima un passo indietro. L’si è verificato durante una coreografia. La produzione l’ha subito fatta visitare da uno specialista e poco fa Maria De Filippi ha comunicato l’esito degli esami. >>“Lo ha annientato”. Uomini e Donne, il ciclone Maria De Filippi si abbatte sul protagonista: è stanca suoi giochetti “Devi stare ferma tre settimane e questo diventa incompatibile con una gara. Nella vita di un ballerino può succedere, non possiamo fare niente, ci ...

Tempo di lettura: 2 minutiNemmeno il tempo di gioire per la partecipazione di Tonia Romano all’ Isola dei famosi che la corrente nata ad Atripalda, in provincia di Avellino, è costretta a ritirarsi ... (anteprima24)

Gaia De Martino Ad Amici si può restare in gara anche “per procura”. E’ questa la soluzione che ha pensato Raimondo Todaro per Gaia De Martino, l’unica allieva che gli è rimasta. Per evitare il ... (davidemaggio)

Amici: Gaia Costretta al ritiro ma Todaro la salva con una ‘ballerina per procura’ - Rimanere in gara “per procura”. E’ questa la soluzione che ad Amici ha pensato Raimondo Todaro per Gaia De Martino, l’unica allieva che gli è rimasta. Per evitare il ritiro forzato della ragazza, l’in ...davidemaggio

Amici 23, grave infortunio per Gaia: Maria De Filippi annuncia il ritiro, ma arriva la proposta di Raimondo Todaro - La ballerina Gaia non può ballare per un infortunio al ginocchio ed è Costretta ad abbandonare il Serale di Amici 23: "Ci dispiace tanto, ma ti devi ritirare".comingsoon

Amici 2024, Gaia De Martino Costretta al ritiro/ Maria De Filippi comunica il bollettino medico choc - Gaia De Martino é Costretta al ritiro, ad Amici 2024 di Maria De Filippi Un incidente nel percorso le obbliga lo stop dalla gara dei talenti: la reazione ...ilsussidiario