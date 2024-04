Così a Cracovia ho scoperto di non sapere niente

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Invano i libri cercano di parlarmi, dalle bancarelle di: sulle loro copertine le parole risultano soffocati vagiti, in un trionfo di segni diacritici piovuti da un universo linguistico parallelo. Devo ridurmi alla condizione di analfabeta, che guarda le figure per sbirciare un po’ del contenuto inattingibile (due che si baciano; un aereo che bombarda; più misteriosa, una scarpa) e viceversa riduco il libro alla condizione di oggetto, coincidente con l’estensione: sulle bancarelle divanno molto libricini grandi quanto il palmo di una mano, copertina sottile e colori sgargianti, ciò che in Italia potrebbe indurmi a una sommaria recensione preventiva, ma in Polonia non mi azzardo. Mi sento come il protagonista di Epepe di Ferenc Karinthy (Adelphi, 257 pp., 13 euro€), quando si ritrova in una nazione la cui lingua non può essere ridotta ...

I bordelli di Himmler, ho visitato il campo in cui venivano 'smistate' le schiave sessuali. Per non dimenticarle: Dopo una prima stridente sensazione, ho pensato che sia stato meglio così. Leggi Anche Tori ... prossima tappa Cracovia . Per non dimenticare. Per non dimenticarle.

La mala gestione dei rifiuti è anche un grave problema climatico: ... emettono enormi quantità di metano (CH4), aggravando così il riscaldamento globale di origine ... Per fortuna esistono discariche all'avanguardia come quella a sud di Cracovia, in Polonia, dotata di "...