Cos’ha detto Fedez su Chiara Ferragni durante l’intervista a Belve

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Comunque vadasarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna della mia vita, indipendentemente dall’amore, comunque vada. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli”. È visibilmente commossoquando pronuncia queste parole alla fine delcon Francesca Fagnaniil programma tv, su Rai 2. Il rapper in precedenza aveva smentito che all’origine della separazione dalla moglie ci siano stati dei tradimenti: “A me fa ridere perché finché ero sposato ero gay, e mia moglie una copertura. Poi mi mollo e mi piace la figa così di punto in bianco”, ha. “Se io fossi gay, lo direi. Non ho mai avuto nemmeno un’esperienza omosessuale”. Poiha puntato il dito contro la stampa: “Di questa questione ...