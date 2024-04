Cosa succede quando il cambiamento climatico e la crisi della salute mentale si scontrano?

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Impatto delsulla: unain crescita Si stima che quasi un miliardo di persone in tutto il mondo soffrano di disturbi mentali, con un’incidenza significativa tra gli adolescenti. Ilpeggiora lae il benessere emotivo, generando traumi, malattie mentali e angoscia. Eco-ansia: l’effetto psicologico delGli effetti dele la consapevolezzaminaccia possono portare a reazioni psicologiche come l’eco-ansia, l’eco-distress e l’ansia climatica. Un sondaggio condotto su giovani ha rilevato che oltre il 60% è molto preoccupato per il ...

La wilderness che cura: il piacere selvaggio di un trekking lungo il Pacific Crest Trail, in California - Lo psicologo Andrea Bariselli ci porta sul Pacific Crest Trail, in California, per scoprire la meraviglia della wilderness che cura. Scoprite di più ...viaggi.corriere

Milan d'Europa, loro sanno Cosa si deve fare - Nella rosa rossonera tanti giocatori hanno già conquistato un trofeo internazionele: saranno importanti contro la Roma in Europa League ...tuttosport

Posti aggiuntivi in Champions: Cosa succede in caso di pari punti nel ranking - Chi conquisterebbe il posto in più in Champions in caso di parità nel ranking per Paesi. Italia dietro alla sola Inghilterra: ecco perché.calcioefinanza