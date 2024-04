Cosa prevede il Patto sui migranti approvato dalla Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bruxelles, 10 aprile 2024 – Il Parlamento Europeo haa maggioranza tutti i testi delUe sull'asilo e la migrazione, nella miniplenaria a Bruxelles. "Dopo quasi un decennio di blocco, il Parlamento ha adottato il, una completa rivoluzione delle leggi Ue sulle migrazioni. E' fatta. L'Europa gestirà le migrazioni in modo ordinato, alle nostre condizioni", commenta via social il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas. Un voto che ha sucitato divisioni all’interno delle coalizioni e fra gli Stati.ilsuiilsui? In estrema sintesi: esame più rapido delle domande di asilo, anche alle frontiere Ue, e rimpatri ...