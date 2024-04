Cosa è successo a Niccolò Ciatti | l’aggressione | il video e la versione degli amici

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 aprile 2024), giovane fiorentino di Scandicci, di 22 anni, fu aggredito la notte dell’11 luglio 2017 all’esterno della discoteca St. Trop, a Lloret de Mar, in Spagna, da un gruppo di giovani ceceni.fu colpito alla testa da un calcio sferrato da uno di loro, Rassoul Bissoultanov, e morì qualche ora dopo in ospedale, a causa dei traumi subiti. Il brutale assalto, che fu ripreso indalle camere di sicurezza poste all’ingresso del locale, avvenne in seguito a una lite tra alcunidie i ceceni, a proposito di alcune ragazze. Tuttavia i ragazzi in sede processuale hanno smentito che ci sia stata una lite o una discussione. Il caso, di cui si è occupato anche il programma Chi l’ha visto? continua a far discutere anche per le sue evoluzioni giudiziarie. Il ...