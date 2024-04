Cosa è e come funziona una turbina idroelettrica

L' Isola dei Famosi è andata in onda ieri sera, 8 aprile, su Canale5, con la prima puntata. Com'è stato il debutto di Vladimir Luxuria come conduttrice ? Scopriamolo insieme! (comingsoon)

come creare immagini con l’intelligenza artificiale: i migliori generatori IA di immagini e come usarli - I generatori di immagini IA sono numerosi e presentano caratteristiche diverse: gratis come Copilot o a pagamento come Dall-E, su un sito come Leonardo ...fanpage

Ghostbusters: abbiamo intervistato il regista di Minaccia glaciale, il nuovo capitolo in arrivo l’11 aprile - Il film ci riporta dove tutto ha avuto inizio: nella mitica caserma dei pompieri di New York, dove gli acchiappafantasmi dovranno fare i conti con un nuovo nemico ...bestmovie

Kit Harington, Cosa ne sarà del suo Cavaliere Nero nel MCU dopo Eternals: "Al momento nulla in cantiere" - Kit Harington vorrebbe interpretare ancora Black Knight nell'universo Marvel dopo quanto accaduto in Eternals, ma il suo ultimo aggiornamento non è esattamente promettente.comingsoon