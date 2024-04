Cosa c’è dietro all’ipotesi di divieto di Kaspersky negli Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’amministrazione Biden si starebbe preparando a vietare alle aziende e ai cittadini statunitensi di utilizzare prodotti e servizi diLab, società russa di sicurezza informatica, per ragioni sicurezza nazionale. A riportarlo è l’emittente americana Cnn, che evidenzia come la mossa, “che è in fase di definizione e potrebbe avvenire già questo mese”, farebbe leva sui nuovi poteri che il dipartimento del Commercio si è assicurato sulla base di alcuni executive order ordini esecutivi firmati dai presidenti Joe Biden e Donald Trump. Secondo le fonti citate dall’emittente, nel mirino ci sarebbero gli antivirus della società di Mosca. L’obiettivo di Washington è quello di limitare le dipendenze strategiche. Secondo l’azienda, più di 400 milioni di persone e 240.000 aziende in tutto il mondo utilizzano i prodotti software diLab. Non è ...