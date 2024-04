Cortona On The Move Award | aperta la call

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Arezzo, 10 aprile 2024 – È rivolta a tutti i fotografi da ogni parte del mondo la opengratuita a tema apertoOn The, giunta alla 3a edizione e realizzata in partnership con LensCulture, che solo lo scorso anno ha accolto oltre 2000 candidature. L’obiettivo del progetto è supportare i fotografi nello sviluppo e nella produzione delle loro opere e s’inserisce nella costante ricerca di narrazioni originali e innovative che da sempre connota il festival di. Il concorso, che apre oggi e chiuderà il prossimo 18 maggio, accoglie lavori, in fase di sviluppo o inediti, con i più vari approcci fotografici alla contemporaneità. I 10 lavori finalisti saranno annunciati e pubblicati sui siti internet diOn Thee LensCulture e ...

Arezzo, 22 febbraio 2024 – Dall’11 luglio al 3 novembre 2024 torna a Cortona il festival internazionale di fotografia Cortona On The move . Il tema della 14a edizione del festival è Body of ... (lanazione)

