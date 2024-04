Coppa Marche Prima Categoria Finale-spettacolo al ‘Paolinelli’ | trionfa la Vigor Montecosaro

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La finalissima delsorride ai giallorossi, che si trovano avanti di tre gol fino al 55’. La risposta della Real Cameranese è commovente, ma la doppietta di rigore di Marchionne non basta. ANCONA, 10 aprile 2024 – Finalissima doveva essere, finalissima è stata. Alladiè stata un continuum di emozioni. Che alla fine, sono culminate con un trionfo esagitato, sofferto, emozionante. Ad alzare in cielo il trofeo per lavolta in assoluto potevano essere sia Real Cameranese che. A farlo sono stati gli undici di Pierantoni, all’interno di una partita che coinvolgente è dir poco. Il primo tempo Dalladiscesa dei ...