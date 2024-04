Coppa del Mondo di Ritmica | l’Italia in gara a Sofia dal 12 al 14 aprile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma – Dopo la prima tappa di successo delladelad Atene, la Nazionale di Ginnasticatorna in. Lo fa per il secondo appuntamento del circuito iridato. Le gare si svolgeranno a, dal 12 al 14. Le specialità sul quadrato saranno quelle dell’all-around individuale e a squadre, insieme al concorso generale della giornata conclusiva. Sono state allora confermate le Farfalle per la prova a squadre. Saranno Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Laura Paris e Daniela Mogurean. Nellaindividuale parteciperanno inveceRaffaeli e Milena Baldassarri. Foto Ferraro FGI