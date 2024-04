Copernicus | marzo 2024 il più caldo mai registrato 

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024)è stato il mese piùmai registrato. Il decimo mese di fila piùdi sempre con una temperatura media dell’aria superficiale di 14,14°C, 1,68°C in più alla media registrata nel periodo preindustriale (1850-1909 e 0,73°C al di sopra della media del periodo 1991-2020 per. E’ quanto specifica, il programma voluto dall’Agenzia spaziale europea (ESA) che elabora i dati satellitari della costellazione di osservazione della Terra, Sentinel. Nell’ultimo anno l’aumento medio della temperatura è stato di 1,58°C rispetto al periodo preindustriale, in pieno disaccordo con gli accordi di Parigi (2015) che stabilivano un aumento della temperatura a livello globale non superiore a 1,50°C, con l’impegno a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 ...