Convocati Fiorentina | la lista di Italiano per la sfida contro Viktoria Plzen

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei 27 convocati per la trasferta di domani sera a Torino contro la Juventus. Il tecnico, che non ha parlato alla vigilia della sfida, avrà a disposizione ... (sportface)

ACF, I Convocati viola per Plzen: partono in ventisei - Vincenzo Italiano e la Fiorentina hanno diramato la lista dei Convocati per la partita di domani contro il Viktoria Plzen. Tutti presenti, come filtrava già dalla rifinitura odierna al ...firenzeviola

PORTIERI, Tra Terracciano e Christensen ruoli invertiti - Il portiere della Fiorentina Oliver Christensen sta bene, da giovedì è tornato anche tra i Convocati. Ma non certo bene a tal punto da riprendersi il posto di titolare di portiere ...firenzeviola

Campagna: “Con la Fiorentina miglior primo tempo della stagione, poi la Juve ha avuto paura” - Sandro Campagna, coach della Nazionale Italiana di Pallanuoto, nonché grande tifoso bianconero è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica "Tutti Convocati", in ...tuttojuve