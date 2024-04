Convocati Atalanta | la lista di Gasperini per Liverpool

(Di mercoledì 10 aprile 2024), ladiin vista della gara contro il. Le scelte per i Quarti di Finale d’Europa League L’ha diramato la suain vista della gara in trasferta contro ilper i Quarti di Finale d’Europa League. Ad eccezione di Scalvini e Palomino (non presente nella

Zingonia. L’ Atalanta ritrova Charles De Ketelaere. Come previsto, c’è anche il belga nell’elenco dei convocati per la trasferta di Cagliari , partita che si disputerà domenica (7 aprile) alle ... (bergamonews)

Atalanta, una notte per tornare Dea: come ci proverà a Liverpool - Ancora contrariati e delusi per sconfitta prova di Cagliari, la squadra di Gasperini arriva nella città dei Beatles per una sfida tanto affascinante quanto complicata ...tuttosport

PORTIERI, Tra Terracciano e Christensen ruoli invertiti - Il portiere della Fiorentina Oliver Christensen sta bene, da giovedì è tornato anche tra i Convocati. Ma non certo bene a tal punto da riprendersi il posto di titolare di portiere ...firenzeviola

Atalanta, Hien e Ruggeri candidati titolari col Liverpool. Tra i pali torna Musso - CALCIO. Martedì 9 aprile i nerazzurri hanno svolto una seduta tattica in vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì 11 ad Anfield (alle 21). In porta dovrebbe rientrare ...ecodibergamo