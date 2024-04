Contrabbando Villa Literno | Sequestrate 1 | 2 tonnellate di sigarette

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024): La Finanza sequestra 1,2di tabacchi lavorati esteri, arrestano anche un uomo per ricettazione e contraffazione. I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato in(CE) 1,2di tabacchi lavorati esteri die contraffatti. Hanno arrestato in flagranza di reato un italiano per i reati di contraffazione e ricettazione. In particolare, Fiamme Gialle del Gruppo di Frattamaggiore, nel corso del controllo economico del territorio, hanno notato un furgone dirigersi in un’area insolita del Comune casertano. L’anomala circostanza ha insospettito i finanzieri che ...