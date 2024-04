Conte al Napoli | ingaggio super e non solo | svelate le richieste del tecnico

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Antonioresta il sogno di De Laurentiis per il prossimo anno:ledelper sedere sulla panchina del. Ilsi prepara alla rivoluzione in estate. La squadra campione d’Italia in carica ha tradito ogni aspettativa in questa stagione. Per questo motivo, in estate ci sarà bisogno di una vera e propria rivoluzione. Aurelio De Laurentiis, dopo aver sbagliato praticamente ogni scelta dopo la vittoria dello scudetto, è pronto a mettere mano sulla squadra in maniera sostanziale per provare ad invertire la rotta e recuperare il gap dalle squadre di testa. Ilentrerà in una nuova era. In città è atteso l’arrivo di Giovanni Manna dalla Juventus come ds. Mauro Meluso, dunque, lascerà il club dopo appena una stagione. Il prossima ...