Conservatorio di Benevento | Masterclass con il tenore Jonas Kaufmann e il baritono Ludovic Tézier

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEvento d’eccezione aldi: ile il– tra le più grandi star mondiali della lirica – terranno unaa beneficio degli studenti del “Nicola Sala”. Il prestigiosissimo appuntamento, in programma per il 12 aprile, è il risultato di un’azione strategica portata avanti continuativamente dal, mirata alla ricerca e alla didattica d’eccellenza. In questa visione strutturale si colloca il fruttuoso protocollo d’intesa in essere tra il “Nicola Sala” e il Teatro San Carlo. I celebri artisti hanno quindi accolto con entusiasmo l’invito del Direttore Giuseppe Ilario e della Presidente Caterina Meglio, rivolto loro ...