Consar | Bonitta studia Grottazzolina | Loro fermi da tempo | noi in ritmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Per laè giàdi semifinale. Domani sera, alle 20.30, a, la truppa di coach, reduce da una serie lunga dei quarti con 3 gare giocate per eliminare Prata, scenderà in campo in gara1. I marchigani –dal 24 marzo, giorno del ko ad Aversa – sono stati esentati dal 1° turno per aver vinto la regular season e tornano in campo dopo 18 giorni dall’ultimo match. Perpuò essere un vantaggio, ma... anche no: "Nel senso che, noi abbiamo speso tante energie nervose in queste ultime settimane nella serie contro Prata.? Mi sono già trovato in una situazione simile e credo sia inevitabile che ilagonistico cali. Non so quanto ne abbiano, ma, di sicuro, a noi non mancherà". Il ...