Confessioni di un’amica

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Ogni amico rappresenta un mondo in noi, un mondo che non è ancora apparso finché egli non arriva, ed è solo da questo incontro che nasce un nuovo mondo”. Fa venire in mente questa frase di Anaïs Nin il bel saggio che Elizabeth Day dedica a un aspetto così centrale nella vita di ciascuno, e in parte non così affrontato, come l’amicizia. Cosa significa essere una buona amica? Questo si chiede l’autrice quando, raggiunti i quarant’anni, si rende conto di essere diventata una friendaholic ovvero dipendente dalle amicizie, tanto da volerne collezionare il più possibile senza però riuscire a dare loro il giusto valore. Poi ci si mette la pandemia che screma rapporti e permette di andare più all’essenziale, mostrando i limiti di un approccio all’amicizia in fondo dispersivo e non edificante (nel senso che non costruisce la persona, nella sua complessità e sfaccettature). Ci si chiede perché ...