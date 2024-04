(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lainsi terrà ina metà. Lo ufficializza il governo svizzero. Lain" si terrà il 15 e 16in un hotel di lusso dellacentrale, ha annunciato il governo svizzero. "Le condizioni per unache dia impulso a un processo disono state sufficientemente soddisfatte. Il primo passo sarà quello di sviluppare un'intesa comune tra gli Stati partecipanti sul percorso per unaglobale, giusta e duratura in", ha dichiarato il governo in un comunicato stampa. Allapotrebbe partecipare ...

Pizzarotti lascia +Europa e va con Calenda: "Non posso stare con Cuffaro e con la moglie di Mastella" - "Cari amici e compagni di viaggio - esordisce Pizzarotti sulla sua pagina Facebook - mi rivolgo a voi ... Nei prossimi giorni ci sarà una Conferenza stampa con Giuseppe Conte, Emma Bonino e Matteo ...today

Liverpool-Atalanta, i convocati di Gasperini - Visualizzazioni: 1 Sono ora noti i giocatori convocati da mister Gasperini in occasione del match Liverpool-Atalanta. All’appello ne mancheranno solo due: ecco la lista completa. Liverpool-Atalanta, i ...calciostyle

Conferenza sulla pace in Ucraina in Svizzera il 15-16 giugno - La Conferenza sulla pace in Ucraina si terrà in Svizzera a metà giugno. Lo ufficializza il governo svizzero. La Conferenza sulla "Pace in Ucraina" si terrà il 15 e 16 giugno in un hotel di lusso della ...ansa