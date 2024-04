Conduttori Mediaset ascolti flop | Berlusconi spietato | chi rischia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nell'ultimo anno Pier Silvioè stato chiamato a fare scelte importanti e difficili a. Di recente ha chiesto i resoconti dettagliati dei dati d'ascolto di tutte le trasmissioni in onda sui canali delle sue reti. L'obiettivo sarebbe quello di passare sotto la lente di ingrandimento i risultati dei programmi di Canale 5, Rete 4 e Italia 1 per poi decidere quali format econfermare nella prossima stagione televisiva e a quali, invece, rinunciare. Il tam tam sulle prime valutazioni sostiene che Myrta Merlino è a rischio a Pomeriggio Cinque: la conduttrice ha preso il posto di Barbara d'Urso, ma glitv del contenitore pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione non sono brillanti. Per correttezza, però, si segnala la crescita di Pomeriggio Cinque negli ultimi due mesi: a marzo, dopo ...