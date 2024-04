Con una mano costruire e con l’altra distruggere è un paradosso | definito anche l’arte dei matti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Chi si soffermasolo per qualche minuto di fronte al totem familiare, il televisore, con buona probabilità muterà umore. Chi era triste lo diventerà ancor più e chi di buon umore si rabbuierà, cambiando senza indugio canale. Entrambe le categorie di telespettatori dovranno tenere a bada un sentimento particolarmente negativo,se il più delle volte solo temporaneamente: si tratta dell’ira. Essa, talvolta in passato definita funesta, è caratterizzata da una perdita di equilibrio e di controllo del proprio senno. Diventa ancora più disdicevole perché spesso sfocia in comportamenti violenti, molto spesso generalizzati. È da augurarsi di non venire in contatto con personaggi del genere appena descritto, perché se si iniziasse con gli stessiun minimo di dialogo, si saprebbe da dove partire ma non certo come e dove quel ...