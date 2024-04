Con la ricetta del risotto al pesce persico del bisnonno una famiglia comasca vuole conquistare tutta Italia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Salvaguardare e diffondere le ricette della tradizione del Lago di Como. È questo lo spirito con cui è nata l’Accademia delal, uno dei piatti simbolo del Lario, apprezzato da comaschi e turisti. L’Accademia, come specificato dai fondatori, sarà itinerante. E, attraverso eventi di piazza formativi e degustativi aperti a tutti, porterà questo piatto in giro per il territorio. Magari un giorno anche in. L'iniziativa Tutto nasce dall’idea dallaCastelnovo di Cremia, un comune di poco meno di 700 abitanti in provincia di Como. I fratelli Corrado e Ilario Castelnovo sono titolari del ristorante La Baia, che da quattro generazioni propone cucina territoriale e ricette della tradizione. Qui ilal...

Par condicio , le elezioni europee si avvicinano e il dibattito si sposta sulle regole del gioco in vista del voto di giugno. Se n'è parlato nel corso della puntata di Otto e mezzo in onda il 10 ... (iltempo)

Fascicolo Sanitario Elettronico è stato aggiornato per incentivare le ricette via smartphone - Nella sezione 'profilo utente' è stata introdotta una nuova interfaccia grafica per comunicare al cittadino le modalità di conferma/adesione al servizio ...varesenews

In questo ristorante appena aperto la cacio e pepe è senza cacio, anche se non sembra - Aperto da appena un mese, il ristorante Uma a Roma sta lavorando in sordina per fissare le sue coordinate gastronomiche utilizzando un solo ingrediente ...gamberorosso

Il cuoco dei presidenti. Vita e ricette di Pietro Catzola, un marinaio al Quirinale - Un giovane ragazzo si arruola nella Marina Militare e diventa cuoco di bordo. È talmente bravo che presto gli vengono... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...toscanalibri