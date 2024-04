Con la nomina di Valensise all' Aisi ha vinto Salvini

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il borsino del governo dice: hala strana coppia-Mantovano. Il primo dal punto di vista politico, il secondo per logiche interne al Palazzo. E ha perso l’ala pura di Fratelli ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

È partita la diciottesima edizione del reality show: ecco cosa è accaduto nella prima puntata. Lunedì 8 aprile ha preso il via L' Isola dei Famosi 2024 , la cui conduzione è stata affidata per la prima ... (movieplayer)

I termini cacicchi e capibastone, utilizzati dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, si riferiscono a una gestione politica non limpida all’interno del Partito Democratico. Cacicco, ... (cultweb)

Valensise nuovo direttore Aisi. Vince l’asse Mantovano-Salvini - La nomina fa felice il leader della Lega che ha posto il veto su Del Deo, preferito dalla premier . Il sottosegretario Mantovano è stato il regista dell’operazione. Sconfitti Crosetto e Fazzolari ...editorialedomani

E' morto Paolo Pininfarina, presidente della storica azienda - Siamo tutti estremamente riconoscenti all'ingegnere Pininfarina per il suo straordinario contributo all'Azienda e per essersi sempre speso con passione ... Nel 2006, viene nominato vice presidente di ...ansa

Piepergate a Bruxelles: Von der Leyen sotto accusa per la nomina al compagno di partito. Protestano 4 commissari (tra cui Gentiloni) - La nomina risale al 31 gennaio scorso. Come ricostruito dall’agenzia Adnrkonos, Pieper è un tedesco che ha fatto carriera a Bruxelles: prima della nomina a inviato per le Pmi, era segretario della del ...ilfattoquotidiano