Como vs Bari | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lariani vogliono la promozione diretta, mentre i pugliesi devono tenersi alla larga dalla zona retrocessione.vssi giocherà sabato 13 aprile 2024 alle ore 14 presso lo stadio SenigalliaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci da tre vittorie consecutive, i lariani hanno consolidato la seconda posizione, anche se per la promozione diretta ci sarà ancora da battagliare. La squadra di Roberts si è resa protagonista fin quì di un grande torneo e punta a tornare in massima serie dopo oltre vent’anni Momento difficile per i pugliesi, reduci da tre sconfitte consecutive e di poco sopra la zona retrocessione. La squadra di Iachini è infatti quindicesima e deve necessariamente cambiare registro per non ...