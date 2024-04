Comici-digitali | gara di solidarietà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il countdown è agli sgoccioli, la Digital Cup 2024 è pronta a partire. Domani a Firenze, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, andrà in scena la seconda edizione del trofeo che vedrà in campo la Nazionale comunicazione digitale e la Nazionale. Il programma si aprirà al mattino con un convegno sui temi dello sport, del digitale e della salute. Tra i partecipanti anche il Ministro per lo sport Andrea Abodi, il campione del mondo Andrea Barzagli, gli ex-calciatori Igor Protti, Mark Iuliano e Paolo Cannavaro, la calciatrice Marta Sturaro e il calciatore Leonardo Blanchard. L’iniziativa ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per la Fondazione De Marchi Ets, a sostegno del progetto "Un Ospedale Mica Male" per l’umanizzazione del reparto di pediatria del nuovo Policlinico di Milano.