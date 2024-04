Come un germoglio ad aprile

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Quasi le otto. Gli stanno mettendo il grembiule. Lui ha in una mano una merenda e nell’altra una macchinina: difficile infilargli le maniche, e con i piedi sfugge le scarpe, e ride. Ha tre anni, biondo, capelli alla Dozier. L’ora di andare all’asilo. Ma Martino di colpo corre verso il balcone: “Ti devo fare vedere una cosa!”. Torna con un vasetto di plastica in mano. Undi pisello da fiore, di quelli che crescono ovunque, se solo hanno un po’ d’acqua. Mi complimento con il nipote per il, di cui è molto fiero. Dieci centimetri di stelo verde chiarissimo, tenero eppure audace. Ma,un’interferenza un ricordo mi taglia la memoria (dove stiano archiviati i file dei ricordi, in quali stanze, esi presentino senza essere nemmeno evocati, che mistero). Avevo un fratello alto, grande, un pezzo ...