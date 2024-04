Come stanno i feriti dell’esplosione a Suviana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bologna, 10 aprile 2024 - Erano 15 gli operai al lavoro alla centrale elettrica Enel Green Power del lago diquando si è verificata l'esplosione. Stavano lavorando ad attività di collaudo della turbina. Tre sono le vittime: Pavel Petronel Tanase, 45 anni, romeno ma residente nel Torinese; Mario Pisani, tarantino di 64 anni; e Vincenzo Franchina, messinese che avrebbe compiuto 36 anni tra un mese. Quattro sono i dispersi e tre gli operai rimasti illesi. Cinque i. Uno, secondo quanto appreso, sarebbe in pericolo di vita: si trova ricoverato, in prognosi riservata, nella rianimazione del centro ustioni di Pisa. L'uomo ha ustioni serie in diversi parti del corpo e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Un altro ferito è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola di Bologna ed è ancora intubato. Si tratta di un “giovane di 35 anni, ...