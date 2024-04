(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladi Bargi nel bacino di, vicino Bologna, è la più potente dell'Emilia-Romagna grazie alle due turbine da 165 megawatt alimentate dall'acqua del lago di Brasimone. L'impianto idroelettrico gestito da Enelsi è verificata un'esplosione ha una potenza di 330 megawatt e può attivarsi in quattro minuti in caso di emergenza.

Dal 9 aprile, anche in Italia, arrivano gli spot sul canale di streaming del colosso dell’ecommerce: sono su tutti i film e tutte le serie tv, tranne che sui contenuti destinati ai bambini (repubblica)

Bologna 10 aprile 2024 – La tragedia di Suviana ha acceso i riflettori sulle turbine idroelettriche, come quella che è esplosa ieri all’interno della centrale bolognese di Bargi dell’Enel. Ma cos’è ... (ilrestodelcarlino)

Bot, oggi l'asta: rendimento, emissione, Come funziona e perché può convenire acquistare i titoli - Il Tesoro assegna in asta Bot annuali per un importo di 8 miliardi di euro. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 11,00. Il buoni hanno una durata di dodici mesi ...ilgazzettino

Scoperte quattro vulnerabilità in WebOs, 90 mila TV LG a rischio: aggiornare subito! - Le vulnerabilità interessano vari modelli di televisori LG e diverse versioni di WebOS: se opportunamente sfruttate consentono l'esecuzione di comandi da remoto ...smarthome.hwupgrade

Come funziona la centrale idroelettrica di Suviana dove sono morti degli operai per un’esplosione - La centrale idroelettrica di Bargi nel bacino di Suviana, vicino Bologna, è la più potente dell'Emilia-Romagna grazie alle due turbine da 165 megawatt ...fanpage