Come avviare un’attività in proprio Corso per aspiranti imprenditori

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Mettersi inè facile o difficile? Predisporre un piano di impresa efficace, stimare il capitale necessario, trovare le fonti di finanziamento. Tutto ciò che serve per, verrà spiegato neldi formazione perdal titolo ‘Sviluppo cultura di impresa e autoalità’ organizzato da Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con il Rotary Club La Spezia, nei mesi di maggio e giugno. In cattedra, professionisti, manager,, economisti, molti dei quali soci del Rotary che spiegheranno, in modo concreto e contestualizzato al territorio spezzino, tutti gli elementi da considerare nel momento in cui si decide diuna attività in ...

