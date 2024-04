Combinata nordica | Samuel Costa si ritira | “Milano-Cortina 2026? Dio ha piani migliori per me”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nella serata di ieri,ha sorprendentemente annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il combinatista italiano, 31 anni compiuti a novembre, ha utilizzato il proprio account Instagram per comunicare la notizia e le ragioni della scelta. “La vita è bella perché a volte le cose non accadono come ci si aspettava. Ero sicuro di gareggiare sino ai Giochi olimpici in Italia, ma Dio haper me. Essere stato un atleta è stata un’esperienza incredibile e sono grato per tutti i momenti, felici e infelici, che ho vissuto. Grazie alla mia famiglia, soprattutto a mio padre, che mi ha insegnato molti sport. Grazie agli allenatori e ai miei compagni di squadra. Grazie alle Fiamme Oro, per il supporto economico e per aver permesso di trasformare la mia passione in professione. Grazie alla ...