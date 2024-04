Combinata nordica | Samuel Costa annuncia il ritiro a 31 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Ero certo di gareggiare fino ai Giochi olimpici italiani del 2026, ma Dio ha piani migliori per me. Essere stato un atleta è stata una meravigliosa esperienza. Grazie alla mia famiglia, e in particolar modo a mio padre, grazie ai tecnici e compagni di squadra, grazie alle Fiamme Oro, che mi hanno permesso di fare della mia passione un lavoro, e grazie alla Fisi che mi ha supportato in tutte le competizioni. Ringrazio anche i miei sponsor. Dopo molte gare di Coppa del mondo, Mondiali, Olimpiadi, lacrime, medaglie vinte e perse, gioie e arrabbiature, ho ufficialmente deciso di chiude qui la mia carriera”. Con queste parole, azzurro della, hato ildall’attività agonistica a 31può vantare due ...