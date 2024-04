Colpo grosso sulla A1 | sequestrati 27 kg di cocaina | arrestato trafficante

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L a Polizia di Stato ha messo a segno unmagistrale contro il traffico internazionale di stupefacenti. Nel pomeriggio di sabato, una pattuglia attenta e preparata della Polizia Stradale di Battifolle ha intercettato una Renault Berlingo che viaggiava in direzione sud, attirando l’attenzione degli agenti per il suo andamento e per i dettagli che non quadravano nelle spiegazioni del conducente. All’interno del veicolo, condotto da un uomo sudamericano di 67 anni, i segnali di una normale trasferta si sono presto dissolti di fronte all’occhio esperto degli agenti. Nonostante il tentativo di apparire inosservato, le incongruenze nelle spiegazioni fornite dall’uomo e i documenti di dubbia autenticità hanno acceso i sospetti, conducendo a una perquisizione approfondita del veicolo. Sotto il sedile posteriore dell’auto, mascherato da un’invenzione degna dei migliori ...

Sembrava fatta per Fabio Grosso come sostituto di Eugenio Corini a Palermo , ma le ultime notizie sembrano fermare l’affare La clamorosa sconfitta del Palermo a Pisa sembrava ormai aver giocato un ... (calcionews24)

“Mai alla Juve”: Colpo in Serie A, strada spianata per l’Inter - Tutti lo corteggiano, poi c'è chi prevede che possa volere l'Inter e chi afferma che non potrebbe mai finire alla Juve ...interlive

Razziata La Cantina: via merce per 40mila euro - Con parannanza indosso, cappello da chef reindossato e padelle (quelle scampate) sul fuoco, i proprietari della Cantina di Soncino ironizzano nella giornata più nera di sempre. Lo fanno con le ...laprovinciacr

Milan, Cassano non ha tutti i torti: i blackout di Leao non lo rendono un fuoriclasse - Ad Antonio Cassano è sempre piaciuto spararle grosse. In campo, quando i suoi lampi di genio deliziavano i palati più fini; così come fuori, quando anzichè.calciomercato