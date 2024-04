Colle | libertà religiosa base convivenza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 16.40 "Laè uno dei fondamenti della. La promozione del mutuo rispetto tra fedi e culture è elemento di coesione sociale". Così il Presidente Mattarella, in un messaggio in occasione della fine del Ramadan. "Il messaggio delle religioni per la pace è senza confini. Ad esso dobbiamo fare riferimento nell'accompagnare i giovani all'educazione alla reciproca",aggiunge."Alle donne e agli uomini che in Italia professano la fede islamica rinnovo gli auguri per un felice e sereno Eid al Fitr",conclude.