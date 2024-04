Coachella gratis? Il festival più famoso del mondo in live streaming

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Potrebbe essere la svolta: il. Il Valley Music and Arts2024, che inizierà a Indio, California, venerdì 12 aprile, si potrà vedere anche dall’Italia. Come? Pare ci sia un modo molto semplice per poterlo vedere gratuitamente.: la svolta? Per poter seguire ilin Italia, tra la notte di sabato 13 aprile ci sarà una diretta su YouTube sul canale ufficiale del. All’evento sono dedicati sei canali specifici, uno per palco:Stage, Outdoor Theatre, Mojave, Sahara, Gobi e Sonora. Sarà trasmesso sia l’audiovideo delle performance che collegamenti da dietro le quinte e fotografie dei concerti. Lana Del Rey, Tyler, the Creator e Doja Cat sono gli headliner. Ci ...

