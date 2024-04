Cnpr Forum | “Incentivi alle imprese per rilanciare produzione e occupazione”

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Questo governo finora ha dimostrato di essere poco lungimirante, con manovre conservative senza investimenti che hanno inevitabilmente messo in difficoltà il settore dell’industria. Pensiamo alla legge delega sugli, che tutto prevedeva tranne la possibilità di detrazioni per lee la possibilità di utilizzare il credito d’imposta”. Sono le parole di Luigi Nave (senatore del M5s in Commissione industria, commercio, turismo e agricoltura), che è intervenuto al“Priorità industria: salvaguardare l’economia reale per un’Europa più forte”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. Leal centro “In che modo vogliamo far crescere la politica industriale italiana?”, domanda il senatore ...