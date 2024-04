Club Brugge-PAOK Conference League | 11-04-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Il Club Brugge , in lotta per un posto tra le ultime quattro della competizione, affronterà il PAOK al Jan Breydelstadion giovedì 11 aprile sera nell’andata dei quarti di finale di Europa Conference ... (sport.periodicodaily)

Hayen mist nu ook Vanaken, Riemer verrast in zijn basiself - Geen Hans Vanaken bij Club Brugge, de middenvelder sukkelt met buikgriep. Naast Skov Olsen en Mignolet een derde belangrijke speler die ontbreekt. Brian Riemer kiest op zijn middenveld dan weer voor D ...onefootball

Atalanta, a Cagliari torna De Ketelaere. Palomino out per scelta tecnica: i convocati - Il belga ha pienamente recuperato dal problema all'adduttore accusato due settimane fa in nazionale. Out l'argentino e Scalvini ...bergamonews

Pedullà: "L'esterno che può infiammare il mercato" - Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale ha messo in evidenza il talento che potrebbe infiammare la prossima sessione di mercato.areanapoli