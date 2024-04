(Di mercoledì 10 aprile 2024) Testa a testa fra Minnesota, Denver e OKC per il primo posto a Ovest NEW YORK (STATI UNITI) - E' sempre corsa a tre per il primo posto a Ovest,intanto staccano il biglietto per i-off mentrenel possibile antipasto della finale della Eastern Con

Successi anche per New York e Philadelphia NEW YORK (STATI UNITI) - Clippers e Mavericks fanno un altro passo verso i play-off. Gli uomini di coach Lue, nonostante l'assenza di Leonard, battono ... (ilgiornaleditalia)

Clippers hold off Suns to clinch a playoff spot - The Clippers withstand a furious Suns' rally for a win that guarantees a top-five finish in the Western Conference.aol

NBA, i Clippers dominano contro i Suns e si assicurano un posto ai Playoff - Russell Westbrook ha firmato una tripla doppia da 16 punti, 15 rimbalzi e 15 assist. 23 punti per Paul George ...nbareligion

Clippers e Dallas ai play-off, Milwaukee risorge contro Boston - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - E' sempre corsa a tre per il primo posto a Ovest, Clippers e Dallas intanto staccano il biglietto per i play-off mentr ...italpress