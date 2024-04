Clerici | De Filippi | nei look delle vip esplode la primavera | le più belle stampe floreali

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Laè arrivata già da qualche settimana e il cambio di stagione si nota anche neivip. Camicette e vestiti, infatti, si stanno cominciando a colorare di mille sfumature e molte donne dello spettacolo scelgono anche d’indossare dei capi d’abbigliamento con, che ricordano i colori della stagione più mite. Anche due colonne della televisione italiana, come Maria Dee Antonellahanno ceduto al fascino della stampa floreale, scegliendo per le loro trasmissioni televisive di successocamicette con questo particolare disegno. Altre vip, come loro, hanno onorato lanei loro abiti. Antonella, Caterina Balivo e Maria De, la ...