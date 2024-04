Claudio Farinelli presenta a Striscia la Notizia la ricetta dei “Gyoza”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 10 aprile 2024) ROMA – Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 conCeroni di Identità Golose, incontracheladei “”, ravioli fatti a mano in diverse versioni: pesce con gamberi rosa, vegetariani con ripieno di funghi shiitake e cavolo cinese, oppure di carne, con ripieno di manzo Wagyu. Lo chef, 33enne appassionato dell’arte culinaria nipponica, offre piatti che rispettano le materie prime e le ricette tradizionali. Con Davide Frattali in sala, gestisce Umami – Trattoria Giapponese a Roma, la cui proposta si è ampliata anche con un ...