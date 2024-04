Civil War | Alex Garland | Voglio che susciti discussioni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il regista del film con Kirsten Dunst auspica che il suo ultimo lavoro generi riflessioni condivise.è tornato dietro la macchina da presa per lavorare al suo nuovo film,War, che racconta le vicende di alcuni giornalisti in viaggio negli Stati Uniti mentre infuria una Seconda Guerrae e spera che la storia del suo lungometraggio possa far riflettere gli spettatori. Intervistato da Indiewire,ha spiegato che gli piacerebbe far riflettere il pubblico con il suo film:"La mia speranza è di creare qualcosa di coinvolgente e avvincente ma il risultato è una sorta di discussione. Sono molto cauto rispetto alle cose che potrebbero bloccare una discussione. ... Bisogna stare attenti a come …